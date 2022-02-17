Поставили в угол: Путин попал на обложку журнала The Economist
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. На обложке английского журнала The Economist президент России Владимир Путин стоит в углу, а под ногами у него карта Украины, которую он не закрасил красным цветом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram издания.
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"Независимо от того, вторгнется он в Украину или отступит, Владимир Путин нанес ущерб своей стране. Президент (Путин — ред.) укрепил отношения Украины с Западом и поставил вопрос безопасности Европы на повестку дня... Путин загнал себя в угол. Он мог бы напасть, но отступление сейчас, когда его амбиции разрушены, может привести лишь к нападению впоследствии", - написали в журнале.
Напомним
В июне 2021 года накануне саммита президентов РФ и США на обложке журнала Time изобразили Джо Байдена, у которого в солнцезащитных очках отражается Владимир Путин.