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15 марта, 19:03 • 91464 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 125115 просмотра

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15 марта, 13:08 • 109064 просмотра

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15 марта, 12:52 • 100107 просмотра

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15 марта, 11:23 • 95737 просмотра

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Поставили в угол: Путин попал на обложку журнала The Economist

Поставили в угол: Путин попал на обложку журнала The Economist

Киев • УНН

 • 39270 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. На обложке английского журнала The Economist президент России Владимир Путин стоит в углу, а под ногами у него карта Украины, которую он не закрасил красным цветом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram издания.

Цитата

"Независимо от того, вторгнется он в Украину или отступит, Владимир Путин нанес ущерб своей стране. Президент (Путин — ред.) укрепил отношения Украины с Западом и поставил вопрос безопасности Европы на повестку дня... Путин загнал себя в угол. Он мог бы напасть, но отступление сейчас, когда его амбиции разрушены, может привести лишь к нападению впоследствии", - написали в журнале.

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Публикация от The Economist (@theeconomist)

Напомним

В июне 2021 года накануне саммита президентов РФ и США на обложке журнала Time изобразили Джо Байдена, у которого в солнцезащитных очках отражается Владимир Путин.

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