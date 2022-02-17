Поставили в угол: Путин попал на обложку журнала The Economist

Цитата

"Независимо от того, вторгнется он в Украину или отступит, Владимир Путин нанес ущерб своей стране. Президент (Путин — ред.) укрепил отношения Украины с Западом и поставил вопрос безопасности Европы на повестку дня... Путин загнал себя в угол. Он мог бы напасть, но отступление сейчас, когда его амбиции разрушены, может привести лишь к нападению впоследствии", - написали в журнале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Economist (@theeconomist)

Напомним

В июне 2021 года накануне саммита президентов РФ и США на обложке журнала Time изобразили Джо Байдена, у которого в солнцезащитных очках отражается Владимир Путин.