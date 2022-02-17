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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Поставили в куток: Путін потрапив на обкладинку журналу The Economist

Поставили в куток: Путін потрапив на обкладинку журналу The Economist

Київ • УНН

 • 39271 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. На обкладинці англійського журналу The Economist президент Росії Володимир Путін стоїть у кутку, а під ногами в нього карта України, яку він не зафарбував червоним кольором. Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram видання.

Цитата

"Незалежно від того, чи вторгнеться він в Україну, чи відступить, Володимир Путін завдав шкоди своїй країні. Президент (Путін — ред.) зміцнив відносини України із Заходом і поставив питання безпеки Європи на порядок денний... Путін загнав себе в кут. Він міг би напасти, але відступ зараз, коли його амбіції зруйновано, може призвести лише до нападу згодом", — написали в журналі.

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Публикация от The Economist (@theeconomist)

Нагадаємо

У червні 2021 року напередодні саміту президентів РФ і США на обкладинці журналу Time зобразили Джо Байдена, в якого у  сонцезахисних окулярах відбивається Володимир Путін.

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