Посольство Украины призвало граждан воздержаться от поездок в Стамбул

"Учитывая теракт 28.06.2016 г. в аэропорту Стамбула настоятельно рекомендуем гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Стамбул", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в аэропорту Стамбула произошло два взрыва. Также взрыв прогремел возле станции метро, ​​расположенной рядом с аэропортом.

Напомним, власть Турции сообщила, что в результате теракта, произошедшего в аэропорту Ататюрка в городе Стамбуле погибли 50 человек, 60 пострадали.

В результате терактов в Стамбуле погибла гражданка Украины 1960 года рождения, а также получил ранения один гражданин Украины.

Большинство жертв взрывов в Стамбуле были гражданами Турции.

Премьер-министр Турции Б.Йылдырым заявил, что, по предварительным данным, за атакой на аэропорт в Стамбуле стоит террористическая группировка "Исламское государство".

Он также уточнил, что жертвами теракта стали 36 человек, 147 человек получили ранения.

Справка УНН: аэропорт Ататюрк, который расположен в непосредственной близости от крупнейшего города Турции, обслужил более 60 млн пассажиров в 2015 году, что делает его одним из самых оживленных в мире.