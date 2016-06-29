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Посольство України закликало громадян утриматися від поїздок до Стамбула

Посольство України закликало громадян утриматися від поїздок до Стамбула

Київ • УНН

 • 6550 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Посольство України у Туреччині просить громадян утриматися від поїздок до Стамбулу через теракти. Про це йдеться у повідомленні посольства в мікроблозі Twitter, передає УНН.

"З огляду на теракт 28.06.2016 р. в аеропорту Стамбула настійливо рекомендуємо громадянам України тимчасово утриматись від поїздок до Стамбулу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, в аеропорту Стамбула сталося два вибухи. Також вибух прогримів біля станції метро, розташованої поряд з аеропортом.

Нагадаємо, влада Туреччини повідомила, що в результаті теракту, що стався в аеропорту Ататюрка в місті Стамбулі загинули 50 людей, 60 постраждали.

Внаслідок терактів у Стамбулі загинула громадянка України 1960 року народження, а також отримав поранення один громадянин України.

Більшість жертв вибухів у Стамбулі були громадянами Туреччини.

Прем’єр-міністр Туреччини Б.Йилдирим заявив, що, за попередніми даними, за атакою на аеропорт в Стамбулі стоїть терористичне угрупування “Ісламська держава”.

Він також уточнив, що жертвами теракту стали 36 осіб, 147 людей отримали поранення.

Довідка УНН: аеропорт Ататюрк, що розташований у безпосередній близькості найбільшого міста Туреччини, обслужив понад 60 млн пасажирів у 2015 році, що робить його одним з найбільш жвавих у світі.

Українські Національні Новини

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