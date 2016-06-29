Посольство України закликало громадян утриматися від поїздок до Стамбула
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Посольство України у Туреччині просить громадян утриматися від поїздок до Стамбулу через теракти. Про це йдеться у повідомленні посольства в мікроблозі Twitter, передає УНН.
"З огляду на теракт 28.06.2016 р. в аеропорту Стамбула настійливо рекомендуємо громадянам України тимчасово утриматись від поїздок до Стамбулу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, в аеропорту Стамбула сталося два вибухи. Також вибух прогримів біля станції метро, розташованої поряд з аеропортом.
Нагадаємо, влада Туреччини повідомила, що в результаті теракту, що стався в аеропорту Ататюрка в місті Стамбулі загинули 50 людей, 60 постраждали.
Внаслідок терактів у Стамбулі загинула громадянка України 1960 року народження, а також отримав поранення один громадянин України.
Більшість жертв вибухів у Стамбулі були громадянами Туреччини.
Прем’єр-міністр Туреччини Б.Йилдирим заявив, що, за попередніми даними, за атакою на аеропорт в Стамбулі стоїть терористичне угрупування “Ісламська держава”.
Він також уточнив, що жертвами теракту стали 36 осіб, 147 людей отримали поранення.
Довідка УНН: аеропорт Ататюрк, що розташований у безпосередній близькості найбільшого міста Туреччини, обслужив понад 60 млн пасажирів у 2015 році, що робить його одним з найбільш жвавих у світі.