Посольство Украины наладило контакты с потенциальными сотрудниками президентской администрации Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Посольство Украины в Соединенных Штатах наладило контакты с потенциальными сотрудниками президентской администрации Дональда Трампа. Об этом сказал посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, приобщившись по скайпу к проекту "Дипломатия без границ", передает УНН.
"В течение президентской предвыборной кампании в США, Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки наладило непосредственные контакты с теми, кто потенциально может занять посты в Администрации будущего президента. Акцент при этом делали на оборонной и внешнеполитической сфере ", - подчеркнул В.Чалый
Также он добавил, что посольство Украины не прекращало работу с действующей администрацией Барака Обамы.
Напомним, Посольство Украины в США планирует организовать визит Президента Петра Порошенко в Вашингтон в феврале 2017 года, после инаугурации новоизбранного американского президента Дональда Трампа.