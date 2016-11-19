Посольство України налагодило контакти із потенційними співробітниками президентської адміністрації Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Посольство України у Сполучених Штатах налагодило контакти з потенційними співробітниками президентської адміністрації Дональда Трампа. Про це сказав посол України в Вашингтоні Валерій Чалий, долучившись по скайпу до проекту "Дипломатія без кордонів", передає УНН.
“У продовж президентської передвиборної кампанії у США, Посольство України у Сполучених Штатах Америки налагодило безпосередні контакти з тими, хто потенційно може зайняти пости в Адміністрації майбутнього президента. Акцент при цьому робили на оборонній та зовнішньополітичній сфері”, — наголосив В.Чалий
Також він додав, що посольство України не припиняло роботу з діючою адміністрацією Барака Обами.
Нагадаємо, Посольство України в США планує організувати візит Президента Петра Порошенка до Вашингтона у лютому 2017 року, після інавгурації новообраного американського президента Дональда Трампа.