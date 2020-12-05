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Посольство США призвало Германию остановить строительство “Северного потока-2”

Посольство США призвало Германию остановить строительство “Северного потока-2”

Киев  •  УНН

 • 14799 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Посольство США в Берлине призвало правительство Германии и Евросоюза остановить строительство газопровода “Северный поток-2”. Об этом заявила временный поверенный посольства США в Берлине Робин Куинвилл, пишет DPA, передает УНН.

“Сейчас настало время для Германии и ЕС призвать к мораторию на строительство трубопровода”, — сказала Куинвилл.

По ее словам, это дало бы четкий сигнал о том, что Европа “больше не принимает стойкое злонамеренное поведение России”, потому что газопровод не просто экономический проект, а политический инструмент для Кремля, чтобы обойти Украину и разделить Европу.

Строительство газопровода в Балтийском море было прекращено в конце прошлого года из-за угрозы санкций США, однако Россия пообещала продолжить строительство.

“Северный поток-2” почти завершен, а строительные работы на 2,6-километровом участке могут возобновиться на этих выходных.

Как сообщал УНН, российское трубопроводное судно “Академик Черский” прибыло к месту строительства газопровода “Северный поток-2” в Балтийском море. Строительные работы планируется возобновить с 5 по 31 декабря.

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