Посольство США закликало Німеччину зупинити будівництво “Північного потоку-2”

“Зараз настав час для Німеччини і ЄС закликати до мораторію на будівництво трубопроводу”, — сказала Куінвілл.

За її словами, це дало б чіткий сигнал про те, що Європа “більше не приймає стійку зловмисну поведінку Росії”, тому що газопровід є не просто економічним проектом, а політичним інструментом для Кремля, щоб обійти Україну та розділити Європу.

Будівництво газопроводу в Балтійському морі було припинено наприкінці минулого року через погрозу санкцій США, проте Росія пообіцяла продовжити будівництво.

“Північний потік-2” майже завершений, а будівельні роботи на 2,6-кілометровій ділянці можуть відновитись на цих вихідних.

Як повідомляв УНН, російське трубопровідне судно “Академік Черський” прибуло до місця будівництва газопроводу “Північний потік-2” у Балтійському морі. Будівельні роботи заплановано відновити з 5 по 31 грудня.