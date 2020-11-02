Посольство США признало результаты парламентских выборов в Грузии

“Посольство США разделяет первоначальную оценку ОБСЕ / БДИПЧ о том, что „парламентские выборы в Грузии были конкурентными и, в целом, основные свободы были соблюдены. Однако, повсеместные заявления о давлении на избирателей и размывание границы между правящей партией и государством снизили доверие общественности к некоторым аспектам процесса“. Мы призываем все партии устранить эти недостатки до проведения второго тура и в ходе предстоящих выборов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что усилия, направленные на подрыв избирательного процесса в Грузии, “неприемлемы”.

“США будут продолжать внимательно следить за ходом выборов, в том числе за процессом рассмотрения жалоб и апелляций и за ходом следующего раунда избирательной кампании и голосования. Мы просим граждан Грузии проявить терпение и позволить, чтобы этот процесс проходил спокойно, мирно и уважительно в соответствии с грузинским законодательством и международными стандартами и практиками. Все стороны несут ответственность за обеспечение выполнения и соблюдения избирательного кодекса”, — подчеркнули в Посольстве США в Грузии.

Как сообщал УНН, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Право голоса на выборах было у более чем 3,5 млн граждан. По итогам подсчета 100% голосов одержала победу правящая партия “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, однако оппозиция не согласна с этим и готовится к протестам.