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Посольство США визнало результати парламентських виборів у Грузії

Посольство США визнало результати парламентських виборів у Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Посольство США в Грузії привітало високу явку виборців під час парламентських виборів і “аплодує народу Грузії за його прихильність демократії” навіть в умовах пандемії коронавірусу. Про це йдеться у заяві американської дипустанови, передає УНН.

“Посольство США розділяє первісну оцінку ОБСЄ / БДІПЛ про те, що „парламентські вибори в Грузії були конкурентними і, в цілому, основні свободи були дотримані. Проте, повсюдні заяви про тиск на виборців і розмивання межі між правлячою партією і державою знизили довіру громадськості до деяких аспектів процесу“. Ми закликаємо всі партії усунути ці недоліки до проведення другого туру і в ході майбутніх виборів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зусилля, спрямовані на підрив виборчого процесу в Грузії, “є неприйнятними”.

“США будуть продовжувати уважно стежити за ходом виборів, в тому числі за процесом розгляду скарг та апеляцій і за ходом наступного раунду виборчої кампанії і голосування. Ми просимо громадян Грузії проявити терпіння і дозволити, щоб цей процес проходив спокійно, мирно і шанобливо відповідно до грузинського законодавства та міжнародних стандартів та практик. Всі сторони несуть відповідальність за забезпечення виконання та дотримання виборчого кодексу”, — підкреслили у Посольстві США у Грузії.

Як повідомляв УНН, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори. Вони проходили за змішаною системою: 120 депутатів обиралися за пропорційною системою, а 30 — за мажоритарною. У боротьбі за 150 мандатів брали участь 48 партій і два блоки. Право голосу на виборах було у більш ніж 3,5 мільйона громадян. За підсумками підрахунку 100% голосів здобула перемогу правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія”, проте опозиція не згодна з цим і готується до протестів.

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