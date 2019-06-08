Посольство США выразило недовольство касательно электронных деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Посольство США в Украине, поздравив решение Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования состояния антикоррупционных активистов, выразил недовольство относительно другого аспекта такого декларирования, который остается в силе. Об этом посольство сообщило в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Хотя мы приветствуем решение о признании неконституционными требований электронного декларирования для антикоррупционных активистов, мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих”, — говорится в заявлении посольства.
По мнению американской дипмиссии, “эти требования отпугивают высококвалифицированных специалистов от работы в советах, не соответствуют передовой международной практике и влияют на способность власти осуществлять реформу корпоративного управления”.
В частности, посольство США при этом напомнило о проделанной предыдущего дня, 7 июня, заявление послов стран-членов “Группы семи” (G7) по поводу электронного декларирования антикоррупционеров.
Тогда же, 7 июня, Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым накануне признал электронное декларирование антикоррупционных общественных активистов противоречащим Конституции Украины.
Как сообщал УНН, ранее омбудсмен поздравила решение КСУ о неконституционности е-декларирования для активистов.
Напомним, в конце марта 2017 бывший президент Петр Порошенко подписал изменения в закон “О противодействии коррупции”, в соответствии с которыми члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать е-декларации.