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Посольство США висловило невдоволення щодо е-декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Посольство США в Україні, привітавши рішення Конституційного суду України про скасування електронного декларування статків антикорупційних активістів, висловило невдоволення щодо іншого аспекту такого декларування, який лишається чинним. Про це посольство повідомило у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Хоча ми вітаємо постанову про визнання неконституційними вимог електронного декларування для антикорупційних активістів, ми все ще занепокоєні стосовно вимог до членів міжнародних наглядових рад державних підприємств подавати майнові декларації, які призначені для державних службовців”, — мовиться в заяві посольства.

На думку американської дипмісії, “ці вимоги відлякують висококваліфікованих фахівців від роботи в радах, не відповідають передовій міжнародній практиці і впливають на здатність влади здійснювати реформу корпоративного управління”.

Зокрема, посольство США при цьому нагадало про зроблену попереднього дня, 7 червня, заяву послів країн-членів “Групи семи” (G7) з приводу електронного декларування антикорупціонерів.

Тоді ж, 7 червня, Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким напередодні визнав електронне декларування антикорупційних громадських активістів таким, що суперечить Конституції України.

Як повідомляв УНН, раніше омбудсмен привітала рішення КСУ щодо неконституційності е-декларування для активістів.

Нагадаємо, наприкінці березня 2017 року колишній президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", у відповідності до яких члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати е-декларації.

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