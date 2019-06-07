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Країни G7 привітали рішення КСУ щодо неконституційності е-декларування активістів

Країни G7 привітали рішення КСУ щодо неконституційності е-декларування активістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Посли країн G7 вітають рішення Конституційного суду України, який визнав неконституційним запровадження е-декларування для антикорупційних активістів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter французького головування у групі підтримки послів G7 у Києві.

"Це довгоочікуване рішення зміцнює верховенство права та громадянське суспільство в Україні", - йдеться у заяві послів, опублікованій у Twitter.

Зокрема, КСУ оприлюднив ухвалу щодо неконституційності е-декларування активістів

Нагадаємо, раніше омбудсмен привітала рішення КСУ щодо неконституційності е-декларування для активістів.

Нагадаємо, наприкінці березня 2017 року колишній президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", у відповідності до яких члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати е-декларації.

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