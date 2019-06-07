Країни G7 привітали рішення КСУ щодо неконституційності е-декларування активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Посли країн G7 вітають рішення Конституційного суду України, який визнав неконституційним запровадження е-декларування для антикорупційних активістів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter французького головування у групі підтримки послів G7 у Києві.
"Це довгоочікуване рішення зміцнює верховенство права та громадянське суспільство в Україні", - йдеться у заяві послів, опублікованій у Twitter.
Зокрема, КСУ оприлюднив ухвалу щодо неконституційності е-декларування активістів
Нагадаємо, раніше омбудсмен привітала рішення КСУ щодо неконституційності е-декларування для активістів.
Нагадаємо, наприкінці березня 2017 року колишній президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", у відповідності до яких члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати е-декларації.