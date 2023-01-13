Детали

Российские дипломаты утверждают, что видео, опубликованное украинскими военными, очевидно, показывает, что они готовятся использовать боеприпасы, запрещенные ООН против российских военных. Пропагандисты говорят, что буквы «OB» обозначают отравляющий боеприпас.

Напомним

Коллаборанты распространяют фейк о том, что после освобождения всех жителей Мелитополя ждет “судилище” за то, что они оставались в оккупированном городе. Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров

На видео, опубликованном украинскими военными, по-видимому, видно, как они готовятся применить #химическоеweapons, возможно #фосген, запрещённый @ ООН КХО, против российских военных. Буквы “ОБ” означают токсичный боеприпас. Это также объясняет, почему баллоны с газом нужно хранить в холодильнике. pic.twitter.com/eDmB43605g