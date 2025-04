Посольство РФ у Великій Британії звинуватило Україну в підготовці хімічної зброї

Деталі

Російські дипломати стверджують, що відео, опубліковане українськими військовими, очевидно, показує, що вони готуються використовувати боєприпаси, заборонені ООН проти російських військових. Пропагандисти кажуть, що літери «OB» позначають отруйний боєприпас.

Нагадаємо

Колаборанти розповсюджують фейк про те, що після звільнення на всіх жителів Мелітополя чекає “судилище” за те, що вони залишались в окупованому місті. Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

A video published by Ukrainian military apparently shows them preparing to use #chemicalweapons, possibly #phosgene, prohibited by @UN CWC, against Russian military. Letters “OB” stand for toxic munition. This also explains why the gas cylinders need to be stored in the fridge. pic.twitter.com/eDmB43605g

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 13, 2023