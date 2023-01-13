Коллаборационисты распространяют фейк, что после освобождения Мелитополя всех ждет "судилище" - Федоров

Детали

По словам чиновника, жителей оккупированных территорий рашисты не смогли сломать, поэтому решили запугать.

“Цель этой откровенной лжи — посеять панику среди жителей, чтобы люди перестали ждать деоккупации, даже боялись ее. Но хочу заверить всех жителей в оккупации, которые не сдались и не пошли на сотрудничество с врагом: рассказы оккупантов о судилище — это фейк”, — объясняет Федоров.

Как отмечает мэр города, ВСУ уже освободили очень много населенных пунктов и ни в одном не было преследований жителей за то, что они оставались дома.

Цитата

“Конечно, речь не идет о предателях, которые пошли служить рашистам. С ними разговор будет коротким — суд и наказание. Вся Украина, как и весь мир знает, что жители оккупированных — это заложники оккупантов. А Вооруженные Силы, как и силы сопротивления, делают все, чтобы освободить и наши территории, и наших людей”, — отмечает Федоров.

Напомним

В Мелитополе в городской морг на грузовом автомобиле были свезены трупы российских военных. Кроме того, в военных госпиталях оккупационной армии наблюдается нехватка кадров. Из-за этого больницы города заполнены ранеными.