Коллаборационисты распространяют фейк, что после освобождения Мелитополя всех ждет "судилище" - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Коллаборационисты распространяют фейк о том, что после освобождения всех жителей Мелитополя ждет “судилище” за то, что они оставались в оккупированном городе. Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.
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По словам чиновника, жителей оккупированных территорий рашисты не смогли сломать, поэтому решили запугать.
“Цель этой откровенной лжи — посеять панику среди жителей, чтобы люди перестали ждать деоккупации, даже боялись ее. Но хочу заверить всех жителей в оккупации, которые не сдались и не пошли на сотрудничество с врагом: рассказы оккупантов о судилище — это фейк”, — объясняет Федоров.
Как отмечает мэр города, ВСУ уже освободили очень много населенных пунктов и ни в одном не было преследований жителей за то, что они оставались дома.
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“Конечно, речь не идет о предателях, которые пошли служить рашистам. С ними разговор будет коротким — суд и наказание. Вся Украина, как и весь мир знает, что жители оккупированных — это заложники оккупантов. А Вооруженные Силы, как и силы сопротивления, делают все, чтобы освободить и наши территории, и наших людей”, — отмечает Федоров.
Напомним
В Мелитополе в городской морг на грузовом автомобиле были свезены трупы российских военных. Кроме того, в военных госпиталях оккупационной армии наблюдается нехватка кадров. Из-за этого больницы города заполнены ранеными.