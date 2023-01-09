У Мелітополі лікарні та морг завантажені пораненими та мертвими російськими військовими – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Декілька годин тому до міського моргу на вантажній автівці було звезено трупи російських військових. Крім того, у військових шпиталях окупаційної армії спостерігається нестача кадрів. Через це лікарні міста заповнені пораненими. Про це на брифінгу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Рашисти намагаються масово звозити на територію Мелітополя і Мелітопольщини своїх поранених. Не вистачає в їх військових шпиталях лікарів, а також молодшого і середнього медичного персоналу. Тому вони намагаються знайти вільні місця в наших лікарнях. Декілька годин тому до міського моргу вони привезли фуру трупів і вивантажили їх там", - сказав Федоров.
Нагадаємо
Вчора Федоров повідомив, що на захопленому рашистами заводі "Гідромаш", де вони розмістили чергову військову базу, стався вибух.