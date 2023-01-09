В Мелитополе больницы и морг загружены ранеными и мертвыми российскими военными - мэр

Цитата

"Рашисты пытаются массово свозить на территорию Мелитополя и Мелитопольщины своих раненых. Не хватает в их военных госпиталях врачей, а также младшего и среднего медицинского персонала. Потому они пытаются найти свободные места в наших больницах. Несколько часов назад в городской морг они привезли фуру трупов и выгрузили их там", - сказал Федоров.

Напомним

Вчера Федоров сообщил, что на захваченном рашистами заводе "Гидромаш", где они разместили очередную военную базу, произошел взрыв.