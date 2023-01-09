В Мелитополе больницы и морг загружены ранеными и мертвыми российскими военными - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Несколько часов назад в городской морг на грузовом автомобиле были свезены трупы российских военных. Кроме того, в военных госпиталях оккупационной армии наблюдается нехватка кадров. Поэтому больницы города заполнены ранеными. Об этом на брифинге сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Рашисты пытаются массово свозить на территорию Мелитополя и Мелитопольщины своих раненых. Не хватает в их военных госпиталях врачей, а также младшего и среднего медицинского персонала. Потому они пытаются найти свободные места в наших больницах. Несколько часов назад в городской морг они привезли фуру трупов и выгрузили их там", - сказал Федоров.
Напомним
Вчера Федоров сообщил, что на захваченном рашистами заводе "Гидромаш", где они разместили очередную военную базу, произошел взрыв.