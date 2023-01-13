Колаборанти розповсюджують фейк, що після звільнення Мелітополя всіх чекає «судилище» — Федоров

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За словами чиновника, мешканців окупованих територій рашисти не змогли зламати, тож вирішили залякати.

“Мета цієї відвертої брехні — посіяти паніку серед жителів, щоб люди перестали чекати на деокупацію, навіть боялися її. Але хочу запевнити всіх жителів в окупації, які не здались і не пішли на співпрацю з ворогом: розповіді окупантів про судилище — це фейк”, — пояснює Федоров.

Як зазначає мер міста, ЗСУ вже звільнили дуже багато населених пунктів і в жодному не було переслідувань жителів за те, що вони залишалися вдома.

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“Звичайно, мова не йде про зрадників, які пішли служити рашистам. З ними розмова буде короткою — суд і покарання. Вся Україна, як і весь світ знає, що жителі окупованих — це заручники окупантів. А Збройні Сили, як і сили спротиву, роблять все, щоб визволити і наші території, і наших людей”, — зазначає Федоров.

Нагадаємо

У Мелітополі до міського моргу на вантажній автівці було звезено трупи російських військових. Крім того, у військових шпиталях окупаційної армії спостерігається нестача кадрів. Через це лікарні міста заповнені пораненими.