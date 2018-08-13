Посольство РФ в США открестилось от заявлений относительно следа в событиях в Шарлотсвилле

“В канун годовщины столкновений на расово-социальной почве в Шарлотсвилле некоторые американские политические деятели не находят ничего лучшего, как и здесь выискивать „русский след“, — сказано в заявлении. — Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их нет в принципе, как нет ни единого доказательства других, столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве в американские внутренние дела”, — резюмировала свое возмущение российская дипломатическая миссия в США.

Как сообщал УНН, ФБР связывает прошлогодние события в Шарлотсвилл с “российским вмешательством”.