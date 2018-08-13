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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посольство РФ в США открестилось от заявлений относительно следа в событиях в Шарлотсвилле

Киев • УНН

 • 6569 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Утверждение некоторых американских политических деятелей о том, что в столкновениях на расово-социальной почве в Шарлотсвилле год назад “видно российский след, представляют собой бездоказательные инсинуации”. Такое мнение высказало в распространенном в воскресенье комментарии посольство РФ в США, сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Посольство РФ в США открестилось от заявлений относительно следа в событиях в Шарлотсвилле

“В канун годовщины столкновений на расово-социальной почве в Шарлотсвилле некоторые американские политические деятели не находят ничего лучшего, как и здесь выискивать „русский след“, — сказано в заявлении. — Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их нет в принципе, как нет ни единого доказательства других, столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве в американские внутренние дела”, — резюмировала свое возмущение российская дипломатическая миссия в США.

Как сообщал УНН, ФБР связывает прошлогодние события в Шарлотсвилл с “российским вмешательством”.

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