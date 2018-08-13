Посольство РФ у США відхрестилося від заяв щодо сліду Росії у подіях в Шарлотсвіллі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Твердження деяких американських політичних діячів про те, що в зіткненнях на расово-соціальному ґрунті в Шарлотсвіллі рік тому “видно російський слід, являють собою бездоказові інсинуації”. Таку думку висловило в поширеному в неділю коментарі посольство РФ в США, повідомляє УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
“Напередодні річниці зіткнень на расово-соціальному ґрунті в Шарлотсвілл деякі американські політичні діячі не знаходять нічого кращого, як і тут вишукувати „російський слід“, — сказано в заяві. — Виникає питання: де хоча б один факт на підтвердження цих інсинуацій? Їх немає в принципі, як немає жодного доказу інших, настільки ж абсурдних звинувачень на адресу Росії у втручанні в американські внутрішні справи”, — резюмувала своє обурення російська дипломатична місія у США.
Як повідомляв УНН, ФБР пов’язує минулорічні події в Шарлотсвіллі з “російським втручанням”.