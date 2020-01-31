Посольство сообщило, сможет ли организовать эвакуацию украинцев из провинции Хубэй
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Посольство Украины в Китайской народной республике сможет способствовать эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй, которая считается местом распространения нового китайского коронавируса, в случае, если такое решение будет принято правительством Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление посольства.
"Посольство на постоянной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае и информирует о ее развитии МИД Украины, проводится работа с компетентными органами КНР. В случае принятия правительством Украины решения об эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй, Посольство Украины в КНР окажет содействие в обеспечении координации действий соответствующих компетентных органов Украины и КНР, которые отвечают за проведение эвакуационных мероприятий", - говорится в сообщении.
Дипломаты отмечают, что Посольство осуществляет постоянный мониторинг ситуации и поддерживает контакты с украинскими гражданами, которые находятся в провинции Ухань, с помощью сотовой связи и соцсетей.
Напомним, по состоянию на 31 января количество погибших в результате заражения коронавирусом в Китае достигло 213 человек.
Как сообщал УНН, ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа в Китае.