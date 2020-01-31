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Посольство повідомило, чи зможе організувати евакуацію українців з провінції Хубей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Посольство України у Китайській народній республіці зможе сприяти евакуації громадян України з провінції Хубей, яка вважається місцем розповсюдження нового китайського коронавірусу, у разі, якщо таке рішення буде прийнято урядом України. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву посольства.

Посольство повідомило, чи зможе організувати евакуацію українців з провінції Хубей

"Посольство на постійній основі проводить моніторинг епідеміологічної ситуації в Китаї та інформує про її розвиток МЗС України, проводиться робота з компетентними органами КНР. У разі прийняття урядом України рішення про евакуацію громадян України з провінції Хубей, Посольство України в КНР надасть сприяння у забезпеченні координації дій відповідних компетентних органів України та КНР, які відповідають за проведення евакуаційних заходів", - йдеться у повідомленні.

Дипломати зазначають, що Посольство здійснює постійний моніторинг ситуації та підтримує контакти з українськими громадянами, які перебувають у провінції Ухань, за допомогою стільникового зв’язку та соцмереж.

Нагадаємо, станом на 31 січня кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї досягло 213 осіб.

Як повідомляв УНН, ВООЗ визнала міжнародною надзвичайною ситуацією поширення коронавирусу нового типу в Китаї.

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