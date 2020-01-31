Посольство назвало количество украинцев в пораженном коронавирусом китайском Ухане
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Посольство Украины в Китайской Народной Республике назвало количество граждан Украины, которые сейчас находится в городе Ухань и провинции Хубэй, которые считаются местом распространения нового китайского коронавируса, - 57 во всей провинции, передает УНН.
"По состоянию на 31 января 2020 года количество граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй, с которыми посольство установило контакт - 57 (53 человека находятся в городе Ухань, 1 человек - в городе Сянъян, 1 человек - в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь, 1 человек - в городе Ичан, 1 человек - в городе Сяогань)", - сообщили в посольстве.
Отмечается также, что количество граждан Украины, которые временно находятся на территории консульского округа посольства Украины в КНР и обратились в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет по состоянию на 31 января 2020 года - 93 человека.
Дипломаты подчеркнули, что осуществляют постоянный мониторинг ситуации и поддерживают контакты с украинскими гражданами, которые находятся в провинции Ухань, с помощью сотовой связи и соцсетей.
Как сообщал УНН, ранее в посольстве сообщили, что, по информации компетентных органов Китая, украинских граждан среди инфицированных по состоянию на утро 24 января не было.