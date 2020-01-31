Посольство назвало кількість українців в ураженому коронавірусом китайському Ухані
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Посольство України у Китайській Народній Республіці назвало кількість громадян України, що наразі перебуває у місті Ухань та провінції Хубей, які вважаються місцем розповсюдження нового китайського коронавірусу, - 57 у всій провінції, передає УНН.
"Станом на 31 січня 2020 року кількість громадян України, які перебувають у провінції Хубей, з якими посольство встановило контакт – 57 (53 особи перебувають у місті Ухань, 1 особа – у місті Сян’ян, 1 особа – у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень, 1 особа – у місті Ічан, 1 особа – у місті Сяогань)", - повідомили у посольстві.
Зазначається також, що кількість громадян України, які тимчасово перебувають на території консульського округу посольства України в КНР та звернулися до консульського відділу із заявою про прийняття на тимчасовий консульський облік станом на 31 січня 2020 року – 93 особи.
Дипломати підкреслили, що здійснюють постійний моніторинг ситуації та підтримують контакти з українськими громадянами, які перебувають у провінції Ухань, за допомогою стільникового зв’язку та соцмереж.
Як повідомляв УНН, раніше у посольстві повідомили, що, за інформацією компетентних органів Китаю, українських громадян серед інфікованих станом на ранок 24 січня немає.