Посольство Латвии в рф приостановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок

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«Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан российской федерации, кроме участия в похоронах близкого родственника», – говорится в ведомстве.

Детали

Прием заявок прекращен на неопределенный срок. В сообщении уточняется, что такое решение было принято связано с международной ситуацией.

Дополнение

Латвия прекратила выдачу виз россиянам еще в день начала полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля. Однако тогда предполагался ряд исключений из гуманитарных соображений.