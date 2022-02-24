Латвія припиняє видачу віз росіянам
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Латвія припиняє видачу віз росіянам та відкликає посла в Росії. Про це заявив у Twitter міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс, пише УНН.
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“Зважаючи на агресію Росії в Україні, я прийняв рішення відкликати посла Латвії в Росії для консультацій, а також призупинити видачу латвійських віз громадянам Російської Федерації, за винятком випадків, пов’язаних з особливими гуманітарними міркуваннями”, — написав дипломат у Twitter.
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