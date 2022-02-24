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Латвія припиняє видачу віз росіянам

Латвія припиняє видачу віз росіянам

Київ • УНН

 • 111922 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Латвія припиняє видачу віз росіянам та відкликає посла в Росії. Про це заявив у Twitter міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс, пише УНН.

Цитата:

“Зважаючи на агресію Росії в Україні, я прийняв рішення відкликати посла Латвії в Росії для консультацій, а також призупинити видачу латвійських віз громадянам Російської Федерації, за винятком випадків, пов’язаних з особливими гуманітарними міркуваннями”, — написав дипломат у Twitter.

Раніше

Як писав УНН, на підтримку України виступили майже пів сотні держав та 5 міжнародних організацій.

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