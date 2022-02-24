Латвия прекращает выдачу виз россиянам

Цитата:

“Ввиду агрессии России в Украине я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями”, — написал дипломат в Twitter.

Ранее

Как писал УНН, на поддержку Украины выступили почти полсотни государств и 5 международных организаций.