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Майже 50 країн чітко звинуватили РФ в агресії проти України

Майже 50 країн чітко звинуватили РФ в агресії проти України

Київ • УНН

 • 98414 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Майже 50 країн чітко звинуватили Росію в агресії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн включення, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Вже майже 50 країн абсолютно чітко звинуватили РФ в агресії. Ця кількість буде зростати", - сказав міністр.

Додамо

За даними Міністерства оборони, станом на 15:45 на підтримку України виступили 48 держав та 5 міжнародних організацій.

Із заявами на підтримку України виступили: ФРН, Франція, Австралія, США, Канада, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Естонія, Молдова, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Мексика, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Португалія, Болгарія, Нова Зеландія, Кіпр, Італія, Ісландія, Грузія, Хорватія, Корея, Іспанія, Коста-Ріка, Бразилія, Японія, Боснія і Герцеговина, Ірландія, Бельгія, Колумбія, Канада, Ліберія, Перу, Сінгапур, Палестина, Беліз.

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