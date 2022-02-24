Почти 50 стран четко обвинили РФ в агрессии против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Почти 50 стран четко обвинили Россию в агрессии против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн включения, передает корреспондент УНН.
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"Уже почти 50 стран абсолютно четко обвинили РФ в агрессии. Это количество будет расти", - сказал министр.
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По данным Министерства обороны, по состоянию на 15:45 в поддержку Украины выступили 48 государств и 5 международных организаций.
С заявлениями в поддержку Украины выступили: ФРГ, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония, Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Либерия, Перу, Сингапур, Палестина, Белиз.