Почти 50 стран четко обвинили РФ в агрессии против Украины

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"Уже почти 50 стран абсолютно четко обвинили РФ в агрессии. Это количество будет расти", - сказал министр.

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По данным Министерства обороны, по состоянию на 15:45 в поддержку Украины выступили 48 государств и 5 международных организаций.

С заявлениями в поддержку Украины выступили: ФРГ, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония, Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Либерия, Перу, Сингапур, Палестина, Белиз.