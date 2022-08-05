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Посольство Латвії в рф призупинило видачу віз росіянам на невизначений термін

Посольство Латвії в рф призупинило видачу віз росіянам на невизначений термін

Київ • УНН

 • 133747 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Посольство Латвії призупинило видачу віз росіянам на невизначений термін. Про це повідомляє пресслужба посольства республіки в росії, передає УНН.

Цитата

«Посольством Латвії в росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян російської федерації, крім участі в похороні близького родича», - ідеться у відомстві.

Деталі

Прийом заявок припинено на невизначений термін. У повідомленні уточнюється, що таке рішення було ухвалено у зв'язку з міжнародною ситуацією.

Доповнення

Латвія припинила видачу віз росіянам ще в день початку повномасштабного вторгнення в Україні, 24 лютого. Однак тоді передбачалася низка винятків із гуманітарних міркувань.

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