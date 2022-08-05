Посольство Латвії в рф призупинило видачу віз росіянам на невизначений термін

Цитата

«Посольством Латвії в росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян російської федерації, крім участі в похороні близького родича», - ідеться у відомстві.

Деталі

Прийом заявок припинено на невизначений термін. У повідомленні уточнюється, що таке рішення було ухвалено у зв'язку з міжнародною ситуацією.

Доповнення

Латвія припинила видачу віз росіянам ще в день початку повномасштабного вторгнення в Україні, 24 лютого. Однак тоді передбачалася низка винятків із гуманітарних міркувань.