Посольство Латвії в рф призупинило видачу віз росіянам на невизначений термін
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Посольство Латвії призупинило видачу віз росіянам на невизначений термін. Про це повідомляє пресслужба посольства республіки в росії, передає УНН.
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«Посольством Латвії в росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян російської федерації, крім участі в похороні близького родича», - ідеться у відомстві.
Деталі
Прийом заявок припинено на невизначений термін. У повідомленні уточнюється, що таке рішення було ухвалено у зв'язку з міжнародною ситуацією.
Доповнення
Латвія припинила видачу віз росіянам ще в день початку повномасштабного вторгнення в Україні, 24 лютого. Однак тоді передбачалася низка винятків із гуманітарних міркувань.