Посол отреагировала на заявление эстонского СМИ о Крыме

"Я хотела бы еще раз напомнить Спутник Эстония, что УК Крым незаконно оккупирован Россией с серьезным нарушением международного права. Россия осуществила акт агрессии и санкции были наложены на РФ международным сообществом. Крым был оккупирован. Крым это Украина", - написала она.



Заметим, что это сообщение касается заявления эстонского СМИ относительно 5 годовщины оккупации полуострова, которую Спутник назвал "пять лет со дня воссоединения России с Крымом".



Как сообщал УНН, минимум 10,5 тыс. военнослужащих РФ захватывали Крым в 2014 году. Соответствующая информация содержится в приговоре Святошинского суда по делу экс-представителя российского президента в Крыму Олега Белавенцева от 18 марта.