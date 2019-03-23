Посол відреагувала на заяву естонського ЗМІ про Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Крим незаконно окупований Росією з серйозним порушенням міжнародного права. Про це написала посол України в Естонії Мар’яна Беца у своєму Twitter, передає УНН.
"Я хотіла би ще раз нагадати Спутнік Естонія, що УК Крим незаконно окупований Росією з серйозним порушенням міжнародного права. Росія здійснила акт агресії і санкції були накладені на РФ міжнародним співтовариством. Крим було окуповано. Крим це Україна", - написала вона.
Відмітимо, що це повідомлення стосується заяви естонського ЗМІ щодо 5 річниці окупації півострова, яку Спутнік назвав "п'ять років з дня возз'єднання Росії з Кримом".
Як повідомляв УНН, мінімум 10,5 тис. військовослужбовців РФ захоплювали Крим у 2014 році. Відповідна інформація міститься у вироку Святошинського суду у справі екс-представника російського президента в Криму Олега Бєлавєнцева від 18 березня.