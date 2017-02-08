Посол Украины отметил ООН о недопустимости публикации РФ отчетов о Крыме

"В разговоре с исполнительным секретарем Конвенции ООН об изменении климата (Бонн) отметил о недопустимости публикации РФ отчетов о Крыме и Севастополе", - сообщил он.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".