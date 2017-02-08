Посол України наголосив ООН на неприпустимості публікації РФ звітів про Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник у розмові наголосив виконавчому секретарю Конвенції ООН про зміну клімату на неприпустимості публікації РФ звітів про Крим і Севастополь. Про це повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"У розмові з виконавчим секретарем Конвенції ООН про зміну клімату (Бонн) наголосив на неприпустимості публікації РФ звітів про Крим і Севастополь", - повідомив він.
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.