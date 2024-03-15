Посол Украины: визит Папы стал бы сигналом для мира, а символ "белого флага" принять не можем

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что визит Папы Римского Франциска в Украину станет сигналом для всего мира. При этом Юраш, комментируя интервью Папы Франциска, указал, что "мы не соглашаемся и не можем принять символ белого флага". Об этом он сказал в интервью в эфире Sky TG24, пишет УНН.

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"В любой момент, если Святейший Отец решит посетить Украину, это будет очень важным не только для страны, но станет сигналом, символом для всего мира", - заявил посол Украины в Святом Престоле Андрей Юраш.

Юраш также прокомментировал интервью Папы Франциска, в котором последний говорил о поднятии "белого флага" и отношениях с россией. "Безусловно, объяснение кардинала Паролина было очень полезным для понимания позиции Папы и Святого Престола", - заявил он.

"Мы не соглашаемся и не можем принять символ белого флага", - повторил посол.

"Мы находимся на одной волне мира и переговоров, и Украина уже сделала важные шаги в этом направлении", - добавил он.

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