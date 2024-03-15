Посол Украины: визит Папы стал бы сигналом для мира, а символ "белого флага" принять не можем

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В чем особенность ротации на этот раз.
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с письмом к Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца с требованием расследовать вероятное сотрудничество российского Красного Креста с пропутинской "патриотической" организацией.
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Украина захватила в плен наемников из Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Непала, а на стороне России воюет значительное количество граждан Индии, по словам украинского чиновника.