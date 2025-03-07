Посол Украины в США: рф атакует Украину не только военно, но и идеологически
Киев • УНН
Оксана Маркарова выступила в Университете Нотр-Дам по поводу многомерности войны с рф. Посол подчеркнула важность просветительской работы среди американцев и защиты украинской идентичности.
Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова подчеркнула важность просветительской работы среди американцев по поводу российской агрессии против Украины. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
По ее словам, нападение террористической страны не ограничивается лишь военными действиями, но также включает попытки отрицать украинскую идентичность и историю.
Выступая на украиноведческой конференции в Университете Нотр-Дам в Индиане, Маркарова отметила, что сегодня Украина ведет борьбу на многих фронтах.
Это война на нескольких фронтах
Она акцентировала, что физическая оборона страны осуществляется благодаря отваге солдат и гражданских, а дипломатические усилия, в частности, сосредоточены на информировании мирового сообщества о реальных целях агрессора и значении украинской борьбы.
Наши храбрые солдаты и гражданские лица защищают физическую и духовную целостность Украины, тогда как мы, дипломаты, ученые и эксперты, продолжаем наши усилия на информационных фронтах, обучая американское и международное общество о том, что на самом деле поставлено на карту и почему Украина сопротивляется так упорно и так неумолимо, даже в самых тяжелых ситуациях
Маркарова также подчеркнула, что важным является восстановление исторической справедливости, а также признание того, что рф не только воюет с Украиной, но и пытается аннексировать часть ее культурного наследия и идентичности.
Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины провел первую официальную встречу с Маркаровой07.02.25, 02:57 • 105820 просмотров