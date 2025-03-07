Посол України в США: рф атакує Україну не лише військово, а й ідеологічно

Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова підкреслила важливість просвітницької роботи серед американців щодо російської агресії проти України. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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За її словами, напад терористичної країни не обмежується лише військовими діями, але також включає спроби заперечити українську ідентичність та історію.

Виступаючи на українознавчій конференції в Університеті Нотр-Дам в Індіані, Маркарова зазначила, що сьогодні Україна веде боротьбу на багатьох фронтах.

Це війна на кількох фронтах - заявила Оксана Маркарова.

Вона акцентувала, що фізична оборона країни здійснюється завдяки відвазі солдатів і цивільних, а дипломатичні зусилля, зокрема, зосереджені на інформуванні світової спільноти про реальні цілі агресора та значення української боротьби.

Наші хоробрі солдати та цивільні особи захищають фізичну та духовну цілісність України, тоді як ми, дипломати, науковці та експерти, продовжуємо наші зусилля на інформаційних фронтах, навчаючи американське та міжнародне суспільства про те, що насправді поставлено на карту та чому Україна чинить опір так наполегливо та так невблаганно, навіть у найважчих ситуаціях - сказала Оксана Маркарова.

Маркарова також наголосила, що важливим є відновлення історичної справедливості, а також визнання того, що рф не лише воює з Україною, але й намагається анексувати частину її культурної спадщини та ідентичності.

Спецпредставник Трампа з питань України провів першу офіційну зустріч з Маркаровою