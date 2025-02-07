Спецпредставник Трампа з питань України провів першу офіційну зустріч з Маркаровою

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та рф Кіт Келлог провів першу офіційну зустріч із послом України у Вашингтоні Оксаною Маркаровою. Про це повідомляє Оксана Маркарова, передає УНН.

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Переговори відбулися у четвер і стали можливістю для обговорення ключових питань двосторонніх відносин.

Не перша наша зустріч з Генералом Кітом Келлогом взагалі, але перша в його офіційному статусі Спецпредставника з питань України та росії, на яку його призначив Президент Трамп 3 лютого - заявила Оксана Маркарова.

Україна прагне налагодити тісніші контакти з новою адміністрацією Трампа, яка заявляє про наміри якомога швидше завершити війну з рф.

Провели ґрунтовну дискусію зі Спецпредставником та його командою і моїми колегами - очільником ВАТ генералом Кременецьким та заступником Денисом Сєніком - додала Оксана Маркарова.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що його команда підтримує зв’язок з американськими посадовцями. Зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак нещодавно спілкувався з радником Трампа з національної безпеки Майклом Вальцом. Також вже визначені дати візиту делегації США в Україну.

Наразі Вашингтон публічно не представив чіткої стратегії щодо припинення війни. Минулого тижня Келлог зазначив, що Сполучені Штати зацікавлені у проведенні виборів в Україні до кінця року, якщо вдасться досягти домовленостей про перемир’я з москвою.

Президент терористичної країни ставить під сумнів легітимність Зеленського як учасника переговорного процесу, аргументуючи це завершенням його президентського мандату. Водночас Зеленський наголошує, що проведення виборів неможливе в умовах воєнного стану.

Україні не можуть провести вибори зараз, адже це суперечить Конституції - Келлог