Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины провел первую официальную встречу с Маркаровой

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и рф Кит Келлог провел первую официальную встречу с послом Украины в Вашингтоне Оксаной Маркаровой. Об этом сообщает Оксана Маркарова, передает УНН.

Детали

Переговоры состоялись в четверг и стали возможностью для обсуждения ключевых вопросов двусторонних отношений.

Не первая наша встреча с Генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе Спецпредставителя по вопросам Украины и россии, на которую его назначил Президент Трамп 3 февраля - заявила Оксана Маркарова.

Украина стремится наладить более тесные контакты с новой администрацией Трампа, которая заявляет о намерениях как можно скорее завершить войну с РФ.

Провели обстоятельную дискуссию со Спецпредставителем и его командой и моими коллегами - главой ОАО генералом Кременецким и заместителем Денисом Сеником - добавила Оксана Маркарова.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что его команда поддерживает связь с американскими чиновниками. В частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак недавно общался с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Вальцом. Также уже определены даты визита делегации США в Украину.

Сейчас Вашингтон публично не представил четкой стратегии по прекращению войны. На прошлой неделе Келлог отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в проведении выборов в Украине до конца года, если удастся достичь договоренностей о перемирии с москвой.

Президент террористической страны ставит под сомнение легитимность Зеленского как участника переговорного процесса, аргументируя это завершением его президентского мандата. В то же время Зеленский отмечает, что проведение выборов невозможно в условиях военного положения.

Украине не могут провести выборы сейчас, ведь это противоречит Конституции - Келлог