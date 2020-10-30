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Посол Венгрии в Украине считает, что агитации на Закарпатье не было

Посол Венгрии в Украине считает, что агитации на Закарпатье не было

Киев  •  УНН

 • 10610 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто считает, что украинская пресса и МИД Украины ошибаются, когда заявляют об агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий в Закарпатье. Об этом посол заявил в эфире телеканала НАШ, передает корреспондент УНН.

“Во-первых, я не считаю, что была какая-то агитация, потому что сейчас украинская публика имеет впечатление, что во время выборов тысяча венгерских чиновников гуляли в Закарпатье и агитировали с флагами и лозунгами, совершенно не верно ... Было несколько визитов, потому что они всегда бывают ... потому что Венгрия очень важные проекты в Украине, мы поддерживаем жителей Закарпатья. Там очень много проектов, мы сделаем реконструкцию в детских садах, школах ... Был декларируемый проект, который помогает Берегово, где есть большие проблемы с канализацией, чистой водой”, — сказал посол.

По его словам, практически один венгерский чиновник был во время агитационного периода на Закарпатье.

“Можно сказать перед выборами, который что-то сказал, я думаю, что это не была агитация ... Он не присутствовал ни на каких предвыборных или избирательных мероприятиях ... Он сказал, что венгры должны идти и присутствовать на выборах, поэтому что это очень важно, конечно нужно поддерживать Венгерскую организацию, но представьте себе это Венгерская организация, не совсем политическая партия, ведь это какая-то этническая культурная ассоциация ... Поэтому мы считаем, что украинская пресса и украинский МИД очень сильно ошибается, когда говорит, что это была агитация”, — подчеркнул Ийдярто.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил во вторник, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вероятного вмешательства в местных выборах, было “жалким и бессмысленным”, и таким образом Украина отказалась от поддержки Венгрией свои усилия к евроатлантической интеграции.

Как сообщал УНН, ранее в МИД Украины подтвердили, что двум венгерским высокопоставленным лицам запрещен въезд в Украину из-за агитацию в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах.

Напомним, ранее МИД Украины вручило послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий. Глава МИД Венгрии в день местных выборов в Украине 25 октября, поддержать Партию венгров — Общество венгерской культуры Закарпатья.

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