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Посол Угорщини в Україні вважає, що агітації на Закарпатті не було

Посол Угорщини в Україні вважає, що агітації на Закарпатті не було

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто вважає, що українська преса та МЗС України помиляються, коли заявляють про агітацію угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на Закарпатті. Про це посол заявив в ефірі телеканалу НАШ, передає кореспондент УНН.

“По-перше, я не вважаю, що була якась агітація, тому що зараз українська публіка має враження, що під час виборів тисяча угорських чиновників гуляли в Закарпатті та агітували з прапорами та лозунгами, що абсолютно не вірно... Було декілька візитів, тому що вони завжди бувають... Тому що Угорщина має дуже важливі проекти в Україні, ми підтримуємо жителів Закарпаття. Там дуже багато проектів, ми зробимо реконструкцію в дитячих садочках, школах... Був декларований проект, який допомагає Береговому, де є великі проблеми з каналізацією, чистою водою”, — сказав посол.

За його словами, практично один угорський чиновник був під час агітаційного періоду на Закарпатті.

“Можна сказати перед виборами, який щось сказав, я думаю, що це не була агітація... Він не був присутній ні на яких передвиборчих, або виборчих заходах... Він сказав, що угорці повинні йти та бути присутніми на виборах, тому що це дуже важливо, звичайно потрібно підтримувати Угорську організацію, але уявіть собі це Угорська організація, яка не зовсім політична партія, адже це якась етнічна культурна асоціація... Тому ми вважаємо, що українська преса та український МЗС дуже сильно помиляється, коли каже що це була агітація”, — наголосив Ійдярто.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у вівторок, що рішення України заборонити в’їзд двом угорським чиновникам через ймовірне втручання у місцеві вибори, було “жалюгідним і безглуздим”, і що таким чином Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль до євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляв УНН, раніше у МЗС України підтвердили, що двом угорським високопоставленим особам заборонено в’їзд в Україну через агітацію у Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Нагадаємо, раніше МЗС України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій. Глава МЗС Угорщини у день місцевих виборів в Україні, 25 жовтня, закликав підтримати Партію угорців — Товариство угорської культури Закарпаття.

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