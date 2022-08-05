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Посол США в Украине встретилась с руководителем САП

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк встретилась с новоназначенным руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко. Об этом сообщило посольство США в Facebook, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня посол Бринк провела встречу с недавно назначенным главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко, чтобы обсудить продолжение нашей поддержки чрезвычайно важной работы его команды”, – говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве подчеркнули, что САП играет ключевую роль в борьбе с коррупцией и в защите от влияния россии и помогает создать сильную, демократическую и суверенную Украину.

Дополнение

Посол США в Украине Бриджит Бринк обсудила с Генеральным прокурором Украины Андреем Костиным сотрудничество по привлечению к ответственности россии за военные преступления в Украине.

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