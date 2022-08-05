Посол США в Україні зустрілася з керівником САП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк зустрілася з новопризначеним керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком. Про це повідомило посольство США на Facebook, пише УНН.
Цитата
“Сьогодні посол Брінк провела зустріч з нещодавно призначеним очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком, щоб обговорити продовження нашої підтримки надзвичайно важливої роботи його команди”, – йдеться у повідомленні.
Деталі
У відомстві наголосили, що САП відіграє ключову роль у боротьбі з корупцією та у захисті від впливу росії, й допомагає створити сильну, демократичну та суверенну Україну.
Доповнення
Посол США в Україні Бріджит Брінк обговорила з Генеральним прокурором України Андрієм Костіним співпрацю щодо притягнення до відповідальності росії за воєнні злочини в Україні.