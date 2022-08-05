Посол США в Україні зустрілася з керівником САП

Цитата

“Сьогодні посол Брінк провела зустріч з нещодавно призначеним очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком, щоб обговорити продовження нашої підтримки надзвичайно важливої роботи його команди”, – йдеться у повідомленні.

Деталі

У відомстві наголосили, що САП відіграє ключову роль у боротьбі з корупцією та у захисті від впливу росії, й допомагає створити сильну, демократичну та суверенну Україну.

Доповнення

Посол США в Україні Бріджит Брінк обговорила з Генеральним прокурором України Андрієм Костіним співпрацю щодо притягнення до відповідальності росії за воєнні злочини в Україні.