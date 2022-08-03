Воєнні злочини: посол США обговорила з Генпрокурором співпрацю щодо притягнення рф до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк обговорила з Генеральним прокурором України Андрієм Костіним співпрацю щодо притягнення до відповідальності росії за воєнні злочини в Україні. Про це вона написала у своєму Twitter, пише УНН.
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“Обговорила із Генпрокурором Костіним продовження співпраці з Офісом Генерального прокурор щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини, підтримки антикорупційних зусиль і реформ правосуддя для підтримки верховенства права, важливого для демократичного та процвітаючого майбутнього”, – написала вона.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський закликав створити спеціальний трибунал, щоб забезпечити покарання усім винним у початку агресії рф проти України ще у 2014 році.
В Україні запустили інформаційну систему "Книга катів українського народу" з верифікованими даними про російських окупантів, які здійснили воєнні злочини в Україні.