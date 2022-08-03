Военные преступления: посол США обсудила с Генпрокурором сотрудничество по привлечению рф к ответственности

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“Обсудила с Генпрокурором Костиным продолжение сотрудничества с Офисом Генерального прокурора по привлечению к ответственности за военные преступления, поддержки антикоррупционных усилий и реформ правосудия для поддержания верховенства права, важного для демократического и процветающего будущего”, – написала она.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал, чтобы обеспечить наказание всем виновным в начале агрессии рф против Украины еще в 2014 году.

В Украине запустили информационную систему "Книга палачей украинского народа" с верифицированными данными о российских оккупантах, совершивших военные преступления в Украине.