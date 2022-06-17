В Україні створили ресурс "Книга катів українського народу": наразі там понад 600 осіб

Цитата

"За дорученням Президента України Офісом Президента створено спеціальну інформаційну систему "Книга катів України". Вона представляє збірку верифікованих даних військовослужбовців російської армії, які вчинили та продовжують вчиняти злочини на території України. Цей список не є вичерпним та продовжує наповнюватися", - сказав Смирнов.

Деталі

За його словами, великий масив інформації щоденно продовжує аналізуватися та уточнюватися.

"В подальшому перевірені дані можуть та будуть використанні правоохоронними органами, міжнародними судами та спеціальним міжнародним трибуналом для розслідування злочинів збройної агресії рф в Україні. Воєнні злочини не мають строку давності, а записані в книгу кати українського народу не будуть забуті поки не заплатять за свої злочини", - розповів Смирнов.

Станом на зараз база російських військових містить дані про 607 осіб.

Доповнення

У здійсненні воєнних злочинів в Україні правоохоронці встановили 104 підозрюваних російських окупантів, до суду передали вісім справ.