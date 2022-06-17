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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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В Україні створили ресурс "Книга катів українського народу": наразі там понад 600 осіб

В Україні створили ресурс "Книга катів українського народу": наразі там понад 600 осіб

Київ • УНН

 • 142412 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. В Україні запустили інформаційну систему "Книга катів українського народу" з верифікованими даними про російських військових, які здійснили злочини в Україні. Наразі у базі 607 осіб. Про це повідомив під час брифінгу заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов, передає УНН.

Цитата

"За дорученням Президента України Офісом Президента створено спеціальну інформаційну систему "Книга катів України". Вона представляє збірку верифікованих даних військовослужбовців російської армії, які вчинили та продовжують вчиняти злочини на території України. Цей список не є вичерпним та продовжує наповнюватися", - сказав Смирнов.

Деталі

За його словами, великий масив інформації щоденно продовжує аналізуватися та уточнюватися.

"В подальшому перевірені дані можуть та будуть використанні правоохоронними органами, міжнародними судами та спеціальним міжнародним трибуналом для розслідування злочинів збройної агресії рф в Україні. Воєнні злочини не мають строку давності, а записані в книгу кати українського народу не будуть забуті поки не заплатять за свої злочини", - розповів Смирнов.

Станом на зараз база російських військових містить дані про 607 осіб.

Доповнення

У здійсненні воєнних злочинів в Україні правоохоронці встановили 104 підозрюваних російських окупантів, до суду передали вісім справ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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