В Украине создали ресурс "Книга палачей украинского народа": сейчас там более 600 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В Украине запустили информационную систему "Книга палачей украинского народа" с верифицированными данными о российских военных, совершивших преступления в Украине. В настоящее время в базе 607 человек. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов, передает УНН.
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"По поручению Президента Украины Офисом Президента создана специальная информационная система "Книга палачей Украины". Она представляет сборник верифицированных данных военнослужащих российской армии, совершивших и продолжающих совершать преступления на территории Украины. Этот список не является исчерпывающим и продолжает наполняться", - сказал Смирнов.
Детали
По его словам, большой массив информации ежедневно продолжает анализироваться и уточняться.
"В дальнейшем проверенные данные могут и будут использованы правоохранительными органами, международными судами и специальным международным трибуналом для расследования преступлений вооруженной агрессии рф в Украине. Военные преступления не имеют срока давности, а записанные в книгу палачи украинского народа не будут забыты пока не заплатят за свои преступления", – рассказал Смирнов.
По состоянию на сегодняшний день база российских военных содержит данные о 607 человек.
Дополнение
В совершении военных преступлений в Украине правоохранители установили 104 подозреваемых российских оккупантов, в суд передали восемь дел.