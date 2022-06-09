Воєнні злочини рф в Україні: встановили 104 підозрюваних окупантів – Венедіктова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У здійсненні воєнних злочинів в Україні правоохоронці встановили 104 підозрюваних російських окупантів, до суду передали вісім справ. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на зустрічі з незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування злочинів в Україні, інформує УНН.
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"Результати наших розслідувань на сьогодні: 104 підозрюваних у воєнних злочинах та 8 справ переданих до суду, також маємо 3 вироки", – повідомила Венедіктова.
Деталі
Під час зустрічі також обговорили масштаби незаконного переміщення людей, сексуальне насилля, обмеження свободи слова на захоплених територіях та питання дотримання прав військовополонених.
Нагадаємо
Ідентифікували дев'ятьох російських окупнтів, які влаштували "підвал смерті" в Ягідному на Чернігівщині.