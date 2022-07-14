Зеленський закликав створити спецтрибунал щодо злочинів рф в Україні

Деталі

За словами Зеленського, українське правосуддя зробить роботу в межах національної юрисдикції.

Президент також висловив сподівання, що Міжнародний кримінальний суд забезпечить встановлення відповідальністі усіх винних у злочинах. Проте наявні судові установи з юрисдикційних причин не можуть притягнути усіх винних у первинному злочині агресії росії – ще у 2014 році.

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"Тому і потрібен спеціальний трибунал щодо цього злочину російської агресії проти України. Трибунал, який забезпечить справедливе і законне покарання тих, хто почав цю історію катастроф і трагедій, яка стала найбільшою війною в Європі з часів Другої світової війни", - сказав Зеленський.

Президент вірить, що зусиль України і міжнародної спільноти вистачить, аби зафіксувати злочини російських окупантів, зібрати всі докази для міжнародних судів та встановити кожного з винних.

"Однак ті люди, чиї рішення призвели до цього масиву злочинів, не повинні ховатися за так званим імунітетом посадових осіб. Принцип неминучості покарання має діяти і для цих людей, і це може забезпечити тільки спеціальний трибунал щодо агресії проти України", - додав Зеленський.

Він також наголосив, що окрім трибуналу потрібен і механізм компенсації збитків, спричинених агресією. Саме тому, Україна виступила з пропозицією створити спеціальний компенсаційний механізм.

"Ми вважаємо, що компенсація шкоди, завданої російською агресією може відбуватися за рахунок російських активів і коштів, які знаходяться за кордоном росії", - сказав глава держави.

Доповнення

В Україні запустили інформаційну систему "Книга катів українського народу" з верифікованими даними про російських окупантів, які здійснили воєнні злочини в Україні.